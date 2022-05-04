Kaymakam Düzgü, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı

Ramazan Bayramının son gününde Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçe emniyet müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile bayramlaştı. Personelin bayramını kutlayan Kaymakam Düzgün, bir süre polis ve jandarma ekipleri ile sohbet etti.

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