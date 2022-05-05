Afyonspor’un play-off umudu son haftaya kaldı

TFF 2. Ligdeki Afyonspor’un playoff umudu ligin son haftasına kaldı. Mor beyazlı ekip en yakın rakipleri Van ve Bayburt Özel İdare Spor’un puan kaybetmesi, kendisinin de 3 puanı alması ile playoff hattına girebilecek.

Afyonspor geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Sarıyer maçını 42 kazanarak 3 puanı kaptı. Mor beyazlı ekip bu sonucun ardından ligde 62 puanla 7. sıraya yükseldi. Afyonspor 5. Sıradaki Bayburt Özel İdare Spor ile Van Spor’un puan kaybetmesi kendisinin de 3 puanı almasıyla playoff hattına girebilecek. Jetler bu hafta sonu deplasmanda aynı puana sahip Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

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