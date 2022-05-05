Bayram tatilinde denetimi elden bırakmadılar

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca tabiat parklarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, tabiat parklarında gerçekleştirdiği denetimlerde özellikle ateş yakılmaması konusunda ziyaretçileri uyarırken, ayrıca doğanın korunması noktasında bilgilendirmelerde bulundu. Tatil süreci boyunca parklarda özellikle yangın başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekipler 24 saat esasına göre denetim yaptı.

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