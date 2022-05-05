Afyonkarahisar’da Voleybol Genç Erkekler Play Off müsabakaları sona erdi

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Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Voleybol Genç Erkekler PlayOff müsabakaları sona erdi.

Kent merkezi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda başarılı takımlar bir üst tura çıktı. 2830 Nisan tarihleri arasında oynanan müsabakalara; Altekma SK, Tofaş SK, Spor Toto SK, TED Koleji SK, Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor katıldı. Karşılaşmalar neticesinde, Ankara TED Koleji SK, İstanbul Fenerbahçe SK, İzmir Altekma SK ve Ankara Spor Toto SK gruptan çıkmayı başardı.

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