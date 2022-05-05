Afyonspor, Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonspor hafta sonu ligin son maçında karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiği antrenman Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan çift kale maçla devam etti. Afyonspor, hafta sonu aynı puana sahip Çorum FK’ya konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.