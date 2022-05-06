Köylüler kurban kesip yağmur duası ettiler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde vatandaşlar, kurban kesip yağmur duası etti.

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin ve imam hatiplerin yaptığı yağmur duasına katılan köylüler, ellerini yere doğru açarak dua etti. Atlıhisar köyü meydanında yapılan yağmur duasının ardından köy halkının da destekleriyle ikramda bulunuldu. Yapılan ikramın ardından Müftü Aytekin tarafından sofra duası yapıldı.

Atlıhisar Köyü Muhtarı Abdullah Karakoyun, konuyla ilgili açıklamalarında, "Uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlediğimiz yağmur duasını yoğun bir katılımınla köy halkımızın da destekleriyle köy meydanında düzenledik. Düzenlediğimiz yağmur duasına katılım sağlayan misafirlerimize canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Hayır İşleri Derneği Başkanı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Fatih Karakoç ise, "Atlıhisar köyümüzde her yıl gerçekleştirdiğimiz yağmur duasını bu yılda yoğun bir katılımla dualar eşliğinde gerçekleştirdik. Yağmur duasına katılan tüm değerli kardeşlerimize canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Yağmur duasına, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, siyasi parti başkanları, Afyonkarahisar Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı İbrahim Eroğlu, Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, Cami Derneği Başkanı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Fatih Karakoç ve çok köy sakini katıldı.

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