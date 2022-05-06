TCDD’den ilaçlama uyarısı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, otla mücadele çerçevesinde 915 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Kütahya güzergahlarında ilaçlama yapılacağı kaydedilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Konuyla ilgili TCDD’den yapılan yazılı açıklamada ilaçlamanın 915 Mayıs tarihlerinde planlanan farklı güzergahlarda yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “AfyonDinar, DinarKaklık, DinarGümüşgünBurdur Isparta, IspartaAfyon, AfyonDumlupınar, AfyonEskişehirKütahya, Kütahya Dursunbey, DursunbeyBalıkesir istasyonları arasında ‘özel ilaçlama treni’ ile otla mücadele çalışmaları çerçvesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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