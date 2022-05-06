Afyonkarahisar’da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak

Spor şehri Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UNİLİG finalleri 817 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Finallere birçok şehirden 10 branşta 5 bin sporcu katılım sağlayacak.

Afyonkarahisar, zaferin 100. yılında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. UNİLİG çerçevesinde 10 branşta 5 bin sporcunun yarışacağı final müsabakaları 817 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Müsabakalar Afyonkarahisar Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve bazı kamu kurumlarının iş birliğinde yapılacak.

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