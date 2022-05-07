Emekli Rus binbaşı ve ailesi Ukrayna savaşını tek cümleyle özetlediler Savaştan kaçarak ailesi ile Afyonkarahisar'a sığınan Viktor Kozin “Yaşananları hiçbir şekilde anlamıyoruz, sadece Putin anlayabilir" “Putin ve onun yanındakiler bu savaşı en çok isteyenler” “Hiç kimseye acımıyorlar yaşlı, genç, çocuk hepsini öldürdüler”

Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği (SSCB) döneminde Rus ordusuna giren ve en son denizaltı kaptanı olarak binbaşı rütbesi ile emekli olan Binbaşı Viktor Kozin, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırı sonrası ailesiyle Türkiye’ye sığındı. Afyonkarahisar’da yaşamaya başlayan Kozin ailesi iki kardeş milletin savaşmasına bir anlam veremediklerini, savaşın sadece Putin ve çevresindekiler için bir anlamı olduğunu kaydettiler.

Viktor Kozin (65) Ukraynalı Alexandera Rybchenko (63) ile evlendi. Emekli olduktan sonra Ukrayna'nın Kiev kentinin Slavutich bölgesinde yaşamaya başlayan Kozin ailesi 3 ay önce Rusya, Uktayna savaşı patlak verince yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Kozin eşi Alexandera, kızı Yana Rybchenko (38) ve torunu Milana (4) ile savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı. Kozin ailesi sivillerin tahliyesi için oluşturulan insani koridorda bir Türk iş insanının desteğiyle Afyonkarahisar'a geldi. 4 gün süren otobüs yolculuğunun ardından Afyonkarahisar’a gelmeyi başaran Kozin ailesini kentte, ismini açıklamayan bir iş insanı ile İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban karşıladı. Termal tesisteki İl Özel İdaresi’ne ait eve yerleştirilen ailenin ihtiyaçları ise Afyonkarahisar Valiliği tarafından karşılanmaya başlandı.



“Şimdiki durumu kabullenemiyoruz yani Rusların yaptıklarını”

Rus vatandaşı olduğu gibi aynı zamanda Ukrayna vatandaşı da olan Viktor Kozin, bir asker ve Rus vatandaşı olarak yaşananlara bir anlam veremediğini ifade etti. Rus ve Ukrayna’nın kardeş milletler olduğunu geçmişte SSCB döneminde de birlikte olduklarını hatırlatarak, “Yıllarca (Ruslarla) birlikteydik, aileydik, şimdiki durumu kabullenemiyoruz, yani Rusların yaptıklarını. Ne olursa olsun hiçbir şekilde yapılanlar kabul edilecek gibi değil. Yakın insanlar bir birlerini, çocukları öldürüyorlar. Yani bu normal değil” diye konuştu.



“Hiç kimseye acımıyorlar”

Kozin'in eşi Alexandera Rybchenko ise, Rus askerlerinin yaşadıkları bölgeden geri çekildiğini ancak geride şehir diye bir şey bırakmadıklarını belirtti. Alexandera Rybchenko, “Ortam çok kötüydü. Elektrikler yoktur. Sokakta yemeğimizi yaptık ama evimizdeydik” dedi. Rybchenko, gazetecilerin ‘Eski bir Rus askerinin eşi olarak yaşananları nasıl görüyorsunuz’ sorusuna ise şaşkınlık içinde cevap vererek, “SSCB döneminde aile gibiydik ayrımız, gayrımız yoktu. Ama şu anki durum inanılmaz farklı bir şey. Hiç kimseye acımıyorlar. Yaşlı, genç, çocuk hepsini öldürdüler” yanıtını verdi.



“Sadece Putin anlayabilir”

Kozin ailesinin kızları Yana Rybchenko ise yaşananlara hiçbir anlam veremediklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Biz Ruslarla kardeşiz. Hiçbir şekilde anlamıyoruz, sadece Vladimir Putin anlayabilir. Putin ve onun yanındakiler bu savaşı en çok isteyenler. Nasıl düşünüyorlar, onu da bilmiyoruz yani.”

Yaklaşık 1 aydan bu yana Afyonkarahisar’da olan Kozin ailesinin en büyük istekleri ise bir an önce savaşın son bulması ve yurtlarına dönmeleri. Kozin ailesi ayrıca dillerini bilmemelerine rağmen kendilerinin Ukraynalı olduğunu öğrenen Afyonkarahisarlılar’ın kendilerine yardım için koştuklarını kaydederek, Afyonkarahisarlılara, Türklere teşekkür ettiklerini belirttiler.

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