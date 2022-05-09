Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Çorum FK karşılaşmasında sahadan 32 yenik ayrılarak ligi puansız kapattı.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig’i 62 puanla 8. sırada tamamladı. Afyonspor bu sezon oynadığı 38 karşılaşmadan 18’ini kazanırken, 12’sini ise kaybetti. Jetler 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 38 karşılaşmada kalesinde 44 gol gören mor beyazlı ekip, rakip takımın filelerini ise 67 defa havalandırdı. Afyonspor kazandığı karşılaşmaların büyük çoğunluğunu ise kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetler ile sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.