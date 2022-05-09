Korkmaz: “Türkiye’de 68 bin 123 çölyak hastası var”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Türkiye’de 68 bin 123 çölyak hastası olduğunu kaydederek, hastalık konusunda özellikle çocukların iyi gözlenmesi gerektiğini ifade etti.

Korkmaz, Dünya Çölyak Günü dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Korkmaz, çölyakın ince bağırsakta hasarlar oluşturan, alerjik bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu kaydetti. Korkmaz, “Bağırsaklardaki besinlerin emilimini ve kana geçişini sağlayan tüysü oluşumların (villus) yapısının bozulmasına sebep olup, yiyeceklerdeki besinin emilimini engeller. Bağırsakta oluşan hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan glüten adı verilen bir protein sebep olmaktadır. Günümüzde insanoğlunun en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilen çölyak, yaşam boyu süren bir tür gıda alerjisidir. Ülkemizde görülme sıklığı yüzde bir ile binde üç olarak değişmektedir. 2019 Mayıs ayı itibari ile ülkemizdeki çölyak hasta sayısı 68 bin 123 olarak tespit edilmiştir. Hastalık belirtileri çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış, gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır şöyle ki; karın bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması, ishal, kusma, bezginlik, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, büyüme geriliği, ağız içinde oluşan aftlar, iştahsızlık, gaz şikayetleri, eklem ve kemik ağrıları, sinirlilik ve ciltte kaşıntılı döküntüler. Çölyak her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili başka bir hastalığı düşündürmektedir. Kesin ve erken teşhis edilebilmesinde bebek ve çocukların büyüme izlemleri önem taşımaktadır “dedi.

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