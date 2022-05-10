Frig Vadisi’nde “Anadolu Masalları ve Geleneksel Oyun Şenliği” düzenlendi

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Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Anadolu Masalları koordinatörlüğünde “Anadolu Masalları ve Geleneksel Oyun Şenliği” düzenlendi.

Turizme kazandırıla Frig Vadisi’nde Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu 5. Sınıf öğrenci tarafından hazırlanan etkinliğe yoğun katılım oldu. Programda Frig Vadisi kısa tanıtım, Kral Midas Efsanesi anlatımı, geleneksel çocuk oyunları ve karaoke şarkılar yer aldı. Program İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın emeği geçenleri tebrik ederek, öğrencilere başarılar diledi.

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