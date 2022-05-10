Bolvadin’deki çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde önceki gün yaşanan çarşı yangının başlama anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Bolvadin ilçesinde 8 Mayıs 2022 tarihinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri yanmıştı. Yangın sonrasında ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bir kasap dükkanında çıktığı tahmin edilen yangının başlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın sonrasında incelenen güvenlik kameraları sırasında yangının başlama görüntüleri ortaya çıktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.