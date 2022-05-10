Pandemide nişanlanan uzman doktorlar dünya evine girdi Uzun bir beklemenin ardından yeni çift ve davetliler maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünün tadını çıkardılar

Maske zorunluluğunun kalkmasının ardından düğün sezonunda evlenecek çiftler gönüllerince eğleniyor. Afyonkarahisar’da dünya evine giren iki meslektaş Genel Cerrahi Uzmanı Abdullah Karakaya ve Dahiliye Uzmanı Dr. Seher Kaya nikah merasiminin ardından salon düğünü ile gönüllerince eğlendiler.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdullah Karakaya ve Dahiliye Uzmanı Dr. Seher Kaya pandemi sürecinde nişanlanmışlardı. Ülke genelinde tam normalleşmeye geçilmesi ve maske zorunluluğunun kalkmasının ardından iki doktor meslektaş, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdiler. İlk olarak nikah töreni düzenlenen çiftin nikahını Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl kıydı. Daha sonra salon düğünü ile birlikte gönüllerince eğlenen çiftin davetlileri ise maskesiz ve sosyal mesafesiz bir düğünün tadını çıkardılar.

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