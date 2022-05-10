Liseli öğrencilerden Kızılay’a 100 ünite kan desteği

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları’nda düzenlenen kan bağışı etkinliğine öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden etkinlikte 100 üniten fazla kan bağışında bulunuldu.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü İbrahim Çakal, Müdür Yardımcısı Ömer Mürsel Bilik, öğretmenler, öğrenciler ve okul personeli katıldı. Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan Çakal, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade ederek şöyle konuştu “Okulumuz Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin yaş ve gelişim durumlarını dikkate alarak sosyal faaliyetlerimiz çerçevesinde her yıl çalışmalarımız oluyor. Kızılay kan bağışıyla ilgili okulumuzun açılışından bugüne yaklaşık 8 yıldır uygun olan tüm süreçlerde kan bağış kampanyalarına öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olarak katılmayı bir vatan borcu, milli duygu olarak değerlendiriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum" dedi.

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