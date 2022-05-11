Köprü bariyerlerine çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarpan otomobilde bir kişi can verdi.

Kaza, AfyonkarahisarKonya kara yolunda Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf S. (20) idaresindeki 34 DAE 44 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü kontrolden çıkarak köy yakınlarındaki köprünün demirine çarptı. Sürücü ile otomobildeki Mesut Ş., (31) ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf S., kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.