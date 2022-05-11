Afyonkarahisar’da ‘Küresel ısınmayalım’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da ‘Küresel ısınmayalım’ etkinliği

İHA

Afyonkarahisar’da ‘Küresel ısınmayalım’ etkinliği

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencileri “Küresel Isınma” ya dikkat çekmek için bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.
Okulun İngilizce öğretmeni Canan Serin tarafından yürütülen “Küresel Isınmayalım” konulu araştırma projesi yaygınlaştırma çalışmalarının ilk ayağı gerçekleştirildi. Kamil Miras Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Kale’nin de desteğiyle 9/B sınıfı öğrencileri ile doğadaki insan atıklarının atmosferdeki sera gazlarına etkisine dikkat çekmek ve her bireyin de tek başına küresel ısınmaya engel olabilmek için neler yapabileceğine örnek olmak adına çöp toplama kampanyası düzenlendi. Öğrenciler doğada yıllarca çözünmeden kalan onlarca plastik, ambalaj ve cam atıkları topladılar. Bu hareketlerinin öncelikle tüm Afyonkarahisarlılara, daha sonra da tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmasını dileyen öğrenciler, temiz bir çevrenin, sağlıklı bir atmosferin onların ve onlardan sonraki nesillerin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da liseli öğrencilerden bilim fuarı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da liseli öğrencilerden bilim fuarı
Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
Yaralı bulunan arı şahini AKÜREM’de tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan arı şahini AKÜREM’de tedavi altına ...
Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Çiçek ...
Köprü bariyerlerine çarpan otomobilde 1 kişi can verdi
YEREL HABERLER Köprü bariyerlerine çarpan otomobilde 1 kişi can ...
Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yılı ilçelerde de kutlanacak
YEREL HABERLER Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yılı ilçelerde de ...
Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik eğitim
YEREL HABERLER Jandarmadan köy muhtarları ve besicileri yönelik ...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 17 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da trafik kazası, 17 yaralı
Liseli öğrencilerden Kızılay’a 100 ünite kan desteği
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerden Kızılay’a 100 ünite kan desteği
Afyonkarahisar'da 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 15 ton kaçak akaryakıt ele ...
Afyonkarahisar’da düzenlenen festivalde engelli bireyler gönüllerince eğlendi Vali Çiçek: “Afyonkarahisar’da hayatı çok daha fazla kolaylaştıracağız”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da düzenlenen festivalde engelli ...
Pandemide nişanlanan uzman doktorlar dünya evine girdi Uzun bir beklemenin ardından yeni çift ve davetliler maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünün tadını çıkardılar
YEREL HABERLER Pandemide nişanlanan uzman doktorlar dünya evine ...
Bolvadin’deki çarşı yangının başlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bolvadin’deki çarşı yangının başlama anı güvenlik ...
Afyonkarahisar’da 13'üncü Teknik Komisyon toplantısı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 13'üncü Teknik Komisyon toplantısı
Afyonkarahisar’da kuş gözlem etkinliği
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kuş gözlem etkinliği
Frig Vadisi’nde “Anadolu Masalları ve Geleneksel Oyun Şenliği” düzenlendi
YEREL HABERLER Frig Vadisi’nde “Anadolu Masalları ve Geleneksel Oyun ...
Yangın faciasına ilişkin Vali Çiçek’ten açıklama: “Yangında 8’i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yeri zarar gördü” "İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik tesisatından çıkan yangına erken müdahale, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasını önledi"
YEREL HABERLER Yangın faciasına ilişkin Vali Çiçek’ten ...
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı Havaların ısınması ve üretimin artması pazar tezgahlarına olumlu yansıdı
YEREL HABERLER Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes ...
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Korkmaz: “Türkiye’de 68 bin 123 çölyak hastası var”
YEREL HABERLER Korkmaz: “Türkiye’de 68 bin 123 çölyak hastası var”
Ayazini’de Oğuzhan Koç rüzgarı
YEREL HABERLER Ayazini’de Oğuzhan Koç rüzgarı
Frig Vadisi’nde ziyaretçilere uyuşturucu ile mücadele anlatıldı
YEREL HABERLER Frig Vadisi’nde ziyaretçilere uyuşturucu ile mücadele ...
Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı
YEREL HABERLER Afyonspor ligi 62 puanla 8. sırada tamamladı
Çarşıda çıkan yangında 20 iş yeri zarar gördü Kasap dükkanında çıkan yangın 15 iş yerini küle çevirdi, 5’ine kısmi zarar verdi Yangın faciasının yaşandığı çarşı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çarşıda çıkan yangında 20 iş yeri zarar gördü Kasap ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.