Afyonkarahisar’da ‘Küresel ısınmayalım’ etkinliği

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencileri “Küresel Isınma” ya dikkat çekmek için bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

Okulun İngilizce öğretmeni Canan Serin tarafından yürütülen “Küresel Isınmayalım” konulu araştırma projesi yaygınlaştırma çalışmalarının ilk ayağı gerçekleştirildi. Kamil Miras Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Kale’nin de desteğiyle 9/B sınıfı öğrencileri ile doğadaki insan atıklarının atmosferdeki sera gazlarına etkisine dikkat çekmek ve her bireyin de tek başına küresel ısınmaya engel olabilmek için neler yapabileceğine örnek olmak adına çöp toplama kampanyası düzenlendi. Öğrenciler doğada yıllarca çözünmeden kalan onlarca plastik, ambalaj ve cam atıkları topladılar. Bu hareketlerinin öncelikle tüm Afyonkarahisarlılara, daha sonra da tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmasını dileyen öğrenciler, temiz bir çevrenin, sağlıklı bir atmosferin onların ve onlardan sonraki nesillerin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

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