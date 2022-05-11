Afyonkarahisar’da liseli öğrencilerden bilim fuarı

Afyonkarahisar Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bilim fuarı düzenlendi.

Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, okulda düzenlenen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda beğeniye sunuldu. Fuarın açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından yapıldı. Öğrencilerin heyecanlarına ve birbirinden ilginç sunumlarına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, bilimsel ve proje tabanlı bu tür çalışmalar artıkça daha başarılı ve parlak bir geleceğin gençleri beklediğini ifade etti.

İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri ile davetlilerin katıldığı bilim fuarı, stantların gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

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