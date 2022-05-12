Afyonkarahisar ESOB başkanı törenle görevine başladı Başkan Üstün: “Hiçbir odayı ötekileştirmeyeceğiz”

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurul sonrası Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına seçilen Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün bugün yapılan törenle görevine başladı.

ESOB başkanlığı tarafından düzenlenen törende yeni başkan Cengiz Üstün görevine başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dua edilerek, kurban kesildi. Halk oyunları gösterisinin ardından açıklamalarda bulunan Üstün, yeni yönetim olarak her odaya eşit mesafede olup, ötekileştirmeyeceklerini dile getirdi. Afyonkarahisar’daki esnaf ve sanatkârlar için var güçleri ile çalışacaklarını vurgulayan Üstün şöyle konuştu:

“Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Biz esnaf ve sanatkârın sorunlarını siyaset adamlarına doğru anlatacağız. Bu dönemde birçok oda başkanı ve yönetimi değişerek görevlerine başladılar. Görevlerine devam eden diğer oda başkanlarımız ve yöneticilerimizle de uzun yıllar çalıştık. Bu yeni dönemde ESOB’a bağlı 37 odamızı güçlü kılmak, 23 bin esnaf ve sanatkârımızı güçlü duruma getirmek için var gücümüzle çalışacağız.”

Öte yandan toplantıda birlik yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları hazır bulundu.

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