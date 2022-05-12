Miniklere güvenli trafik anlatıldı

Afyonkarahisar’da polis ve jandarma personelleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezindeki Fatih İlkokulu öğrencilerine "Temel Trafik Eğitimi" verildi. Bir çok sınıfta gerçekleştirilen programda polis ve jandarma ekipleri miniklere güvenli trafiğin nasıl olması gerektiğini ve trafikte dikkat edilmesi gerekilen noktaları anlattı.

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