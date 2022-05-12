Emirdağ’da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.

Emirdağ ilçesi Cumhuriyet mahallesinde hayırsever iş insanı Abdullah Kuş tarafından yaptırılacak olan 5 derslikli RabiaRecep Kuş Anaokulu'nun temel atma töreni yapıldı. Gerçekleştirilen törene Kaymakam Osman Bilici ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı. Temeli atılan okul inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ve eğitime açılacağı kaydedildi.

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