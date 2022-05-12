Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza SandıklıHocalar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 06 DN 1312 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Abdullah Malik Basırı (18) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Basırı’nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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