Vali Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği’nden, Kayseri Valiliği’ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.

Kentte görev yaptığı 2 yıl boyunca adından sıkça söz ettiren Vali Çiçek, 18 Mayıs Çarşamba günü kente veda edecek. Vali Çiçek’in, Afyonkarahisar Valiliği önünden uğurlanacağı kaydedildi.

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