‘Gençlik ve Sosyal Medya’ söyleşileri yapılacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1521 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler yapılacağı kaydedildi.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1521 Mayıs Gençlik Haftası'nda Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Bu çerçeve de ilimizde de söyleşiler yapılacak. Gençlerimiz başta olmak üzere herkesi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.