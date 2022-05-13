Afyonkarahisar’da da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 12 metruk bina 44 park bahçe ve muhtelif yerler kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne ise 10 bin 140 TL para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte ‘Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ yapıldı. Denetim 67 ekip, 291 personel ve 1 dedektör köpeğinin katılımıyla 57 noktada yapıldı. Denetimde 83’ü yabancı uyruklu olmak üzere 856 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. 12 metruk bina 44 park, bahçe ve muhtelif yer kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne ise 10 bin 140 TL para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.