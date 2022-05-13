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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB’de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi

İHA

OSB’de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi

KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Yeşil Destek Programından nasıl katkı alınılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme toplantısı Afyonkarahisar OSB toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu ve iş adamları katıldı. Bilgilendirmeyi KOBİ Uzmanı Murat Kahraman yaptı. Kahraman, Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın amacının: KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 1099 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapıldığını ifade eden Kahraman, “Yıllık enerji tüketimi 1099 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır” dedi.

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