Afyonkarahisar’da 11 hastanede HAP tatbikatı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yataklı sağlık hizmeti sunan bütün hastanelerin yılda bir defa planlayıp uygulaması gereken Hastane Afet Planları (HAP) masa başı ve saha tatbikatları kentteki hastanelerde gerçekleştirilmeye başlandı.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda yapılan HAP tatbikatları bugüne kadar 11 hastanede tamamlandı. Diğer hastanelerin de mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlandı. Tatbikatlar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, Hastane Afet Planlarının, yaşanabilecek afetler öncesinde keşke dememek adına önemli olduğunu ve afetlere karşı her zaman hazır olabilmek için kıymetli olduğunu belirtti. HAP’ın herhangi bir afet durumunda ilk 72 saat hastanelerin kendi kendine yetebilme konusunda ihtiyaç duyulan planlar olduğunun altını çizen Pala, tatbikatta yer alan bütün personele teşekkür etti. Tatbikatlar KBRN, yangın, deprem, kitlesel yaralanmalar konular üzerinde gerçekleştiriliyor.

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