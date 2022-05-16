Karayolunu su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde karayolu yağan yağmur yağışı sonrası sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı olayda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bolvadin ilçesinde yaklaşık yarım saat yağan sağanak yağış sonrası ÇayBolvadin karayolunun bir kısmını su bastı. Aniden oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Olayın ardından jandarma ve polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı. Adeta küçük bir göletin oluştuğu karayolunun Akcan Parkı yakınlarındaki bölümünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolunda suların çekilmesi ile trafik normale döndü.

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