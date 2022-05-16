Yolcu otobüsünün çarptığı motosiklette 2 kişi feci şekilde can verdi Kazada ölen iki kişi tanınmayacak halde oldukları için kimlik tespiti yapılamadı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi feci şekilde can verdi.

Kaza, AfyonkarahisarAnkara kara yolu İscehisar çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A.Ö. (62) idaresindeki 60 BD 471 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan iki kişi metrelerce ileri düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler motosikletten yola düşen 2 kişinin can verdiğini belirlerken, ayrıca tanınmayacak halde oldukları için cesetlerin kimlik tespitini yapamadı. Bunun üzerine hayatını kaybeden ve kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği iki kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, sürücü Mehmet A.Ö.’nün gözaltına alındığı bildirildi.

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