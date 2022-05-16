Polis açtığı stant ile vatandaşları bilgilendirdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Afyonkarahisar’da polis ekipleri Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açtıkları stant ile vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Medyadan Sosyal Meydana faaliyeti gerçekleştirdi. Kent merkezinde stant açan ekipler siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, internet ve teknoloji bağımlılığı hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdi.

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