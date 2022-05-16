ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar’da düzenlenen ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları erkekler ve kadınlar kategorisinde sona erdi. 13 takım ve 283 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda derece elde eden takımlara madalyaları verildi.

Tamamlanan karşılaşmalar neticesinde; Erkekler A grubunda İstanbul Anadolu ve Denizli, B grubunda İzmir ve İstanbul Avrupa, C grubunda Bursa ve Tekirdağ illerinden katılan takımlar yarı finale katılmaya hak kazandı. Kadınlar kategorisinde ise; A grubunda İzmir ve Manisa, B grubunda Sakarya ve Muğla, C grubunda ise İstanbul Avrupa ve Çanakkale illerinden müsabakalara katılım gösteren takımlar yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk tarafından takdim edildi.

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