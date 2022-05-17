Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yağan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri de su bastı.

İhsaniye ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Bazı iş yeri ve evler sular altında kalırken tarım arazileri de sel sularından olumsuz etkiledi. Yağmur yaklaşık yarım saat etkili olurken, yağışla birlikte bir çok cadde ve sokakta adeta göle döndü. Yağıştan en çok etkilenenlerin başında ise esnaflar geldi. Özellikle pazarcı esnafın yağıştan dolayı ürünleri ile birlikte tezgahları zarar gördü. Ev ve iş yeri sular altında kalan vatandaşlar zararlarının karşılanması ise yetkililerden yardım bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.