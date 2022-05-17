Aydın’dan gelen 40 genç Afyonkarahisar’ı gezdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Aydın’dan Afyonakrahisar’a gelen 40 üniversite öğrencisi tarihi mekanları gezerek bir dizi ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin tarihi, kültürel mirası tanımaları; gönüllülük bilincini arttırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla düzenlenen “Anadoluyuz Biz” projesi AydınAfyon programı gerçekleşti. Düzenlenen projeyle Aydın’dan Afyonkarahisar’a gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri; Afyonkarahisar Valiliğini, Şuhut Kaymakamlığını, Şuhut Gençlik Merkezini, Sandıklı Gençlik Merkezini, Şuhut Keşkek Evi’ni, Frig Vadisini, Kocatepe’yi ve Afyonkarahisar’da bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

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