Vali Gökmen Çiçek adeta miting havasında uğurlandı Vali Çiçek: “Ben ömrüm boyunca Afyonkarahisar’ı unutamam” “Afyonkarahisar’ı kalbimde götürüyorum”

Afyonkarahisar’dan, Kayseri Valiliği’ne atanan Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlar ve STK’lar tarafından adeta miting havasında uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Vali Çiçek, Afyonkarahisar’ı kalbinde götürdüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vali Çiçek, Afyonkarahisar’dan Kayseri Valiliği’ne atandı. Dün gece STK’lar tarafından veda yemeği verilen Vali Çiçek, bugün ise vatandaşlar ve STK’lar tarafından Kayseri’ye uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Çiçek’in hayata geçirdiği projeler ile adeta küllerinden doğan Frig Vadisi’ni temsilen 4 genç o dönemin Frig askerleri kıyafetlerini giyerek törene katıldı. Yoğun bir sevgi seli ile karşılanan Vali Çiçek’in gidişinden dolayı kadınlar başta olmak üzere bir çok vatandaş gözyaşı döktü. Bine yakın vatandaşın katıldığı uğurlama törende Vali Çiçek’e ulaşmak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama da neden oldu.



“Afyonkarahisar’ı kalbimde götürüyorum”

Kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlara seslenen Vali Çiçek, Afyonkarahisar’ın sadece ‘Gizemli Şehir’ değil aynı zamanda vefalı bir şehirde olduğunu kaydederek, “Afyonkarahisarlı olmak demek bu kentte doğmak değildir. Afyonkarahisarlı olmak demek bu kent için bir şeyler yapmak demektir. Ben geldiğim günden bu yanan bu kent için bir şeyler yapmak istedim. Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, siyasilerimiz, il emniyet müdürümüz kısacası bütün kamu müdürleri ile sabahın erken saatlerinde başladığımız mesaiyi gece geç saatlere kadar çalışarak tamamladık. Çünkü bu şehir her şeyin en iyisine layık. Ben ömrüm boyunca Afyonkarahisar’ı unutamam, Afyonkarahisar’ı kalbimde götürüyorum” dedi.



Vali Çiçek’e rızalık beratı takdim edildi

Konuşmanın ardından Vali Çiçek’i taşıyan araç vatandaşların sevgi gösterileri arasında valilik önünden ayrıldı.

Öte yandan, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt tarafından Vali Çiçek, çok sayıda belediye başkanı ve STK başkanının imzasının olduğu ‘rızalık beratı’ takdim edildi.

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