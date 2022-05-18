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Vali Gökmen Çiçek’ten Sandıklı’ya veda ziyareti

İHA

Vali Gökmen Çiçek’ten Sandıklı’ya veda ziyareti

Afyonkarahisar Valiliğinden, Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek, Sandıklı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar’ın batı bölgesinde yer alan ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarının da katıldığı programda Hüdai Kaplıcalarında bir araya gelen Gökmen Çiçek, katılımcılarla vedalaştı.Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Vali Çiçek’e teşekkür ederek hediye taktim etti.
Kaplıca meydanında toplu fotoğraf çekimi ile veda programı sona erdi.

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