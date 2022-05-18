(ÖZEL) Yağışlar Eber Gölü’ne adeta can suyu oldu Son günlerde yağan yağmurlar Eber Gölü’nde su seviyesini arttırdı Gölde su seviyesinin artması köylüler tarafından sevinçle karşılandı

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Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Eber Gölü, yağışlardan olumlu etkilenirken, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gölde su birikintisinin oluşmaya başlaması Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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