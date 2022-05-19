Afyonkarahisar’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

İHA

Afyonkarahisar’da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Afyonkarahisar’da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.
Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Burada gerçekleştirilen törene protokol üyeleri ile birlikte gençler katıldı. Çelenk sunumunun ardından törene katılanlarda kutlamanın yapılacağı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’na ‘Gençlik Yürüyüşü’ yaptı. Kutlamalar burada yapılacak etkinlikler ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı: “Afyonkarahisar’da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan, mutluluk duyuyorum”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı görevine başladı Vali ...
Bariyerleri aşıp alt geçide düşen tır ardından alev aldı Karayolunda paniğe neden olan kaza
YEREL HABERLER Bariyerleri aşıp alt geçide düşen tır ardından alev ...
Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi
14 motosiklet trafikten men edildi
YEREL HABERLER 14 motosiklet trafikten men edildi
Kadının iç çamaşırından eroin çıktı
YEREL HABERLER Kadının iç çamaşırından eroin çıktı
(ÖZEL) Evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu otomobilin altında saklanırken bulundu Annesi polisle birlikte otomobilin altından çıkardı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu otomobilin ...
(ÖZEL) Yağışlar Eber Gölü’ne adeta can suyu oldu Son günlerde yağan yağmurlar Eber Gölü’nde su seviyesini arttırdı Gölde su seviyesinin artması köylüler tarafından sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yağışlar Eber Gölü’ne adeta can suyu oldu Son ...
Vali Gökmen Çiçek’ten Sandıklı’ya veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gökmen Çiçek’ten Sandıklı’ya veda ziyareti
Vali Gökmen Çiçek adeta miting havasında uğurlandı Vali Çiçek: “Ben ömrüm boyunca Afyonkarahisar’ı unutamam” “Afyonkarahisar’ı kalbimde götürüyorum”
YEREL HABERLER Vali Gökmen Çiçek adeta miting havasında ...
Vali Çiçek: “Ben Afyon sevdalısı, ağışı olmayayım da ne olayım?” “Afyonkarahisar’ı kalbimde götürüyorum" “Afyonkarahisar’dan ayrıldığım günü hiçbir zaman unutmam, çünkü bugün benim evlilik yıl dönümüm”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Ben Afyon sevdalısı, ağışı olmayayım da ...
Afyonkarahisar’da araçlar havadan denetlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da araçlar havadan denetlendi
Şehit Ömer Sezer Ortaokulu’ndan 5 etkinlik birden
YEREL HABERLER Şehit Ömer Sezer Ortaokulu’ndan 5 etkinlik birden
Aydın’dan gelen 40 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
YEREL HABERLER Aydın’dan gelen 40 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
Şehitlerin isimleri bu okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri bu okulda yaşatılacak
Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
YEREL HABERLER Yarım saat süren yağmur cadde ve sokakları göle ...
Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı Yangında ev sahibinin dışarda olması herkese rahat bir nefes aldırttı
YEREL HABERLER Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli ...
Yaralı halde bulunan sincap ve şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan sincap ve şahin tedavi altına ...
Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişiyi polis yakaladı Yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgaya karışan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Gaziantep’e gönderildi
YEREL HABERLER Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişiyi ...
Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar Devrilen armut yüklü tırın sürücüsünü yoldan geçen diğer sürücüler kurtardı
YEREL HABERLER Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü ...
100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı
YEREL HABERLER 100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.