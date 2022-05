Bacağı kopan yılkı atı feci şekilde can verdi Yılkı atının can çekiştiği anlar amatör kameralara yansıdı Yılkı atının telef olması olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yılkı atları ile ünlü Yellibel Yaylası’nda bir yılkı atı ön ayağı parçalanarak feci şekilde telef oldu. Yılkı atının can çekiştiği anlar ise amatör kameraları yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylası’nda meydana geldi. Yılkı atları ile ünlü bölgede bir atın yerde can çekiştiğini gören ve bölgede hayvancılık yapan Selim Dağcı bir yılkı atının ön bacaklarından birisinin koptuğunu ve yerde attığını gördü. Dağcı can çekişen ata yardım etmek istese de bir süre sonra at telef oldu. Olayın ardından bölgeye gelen Emirdağ Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler ise inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Dağcı, olaya bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmalarında çalışan ekskavatörün kopardığı kayaların neden olduğunu iddia etti.



"Yılkı atları makinelerin çalıştığı bölüme gelmez"

Olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ise bölgede ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını ancak kullanılan makine ve ekipmanlarının iddia edildiği gibi büyük kaya parçalarını koparacak güçte olmadığını kaydetti. Ayrıca yılkı atlarının çalışma yapılan bölgedeki makinelerin sesinden ürkeceğini ve bu yüzden çalışma alanına yaklaşılamayacaklarını dile getiren Us, telef olan atın şüpheli bir şekilde öldüğünü de sözlerine ekledi.

