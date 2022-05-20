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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yiğitbaşı: “Kadına karşı şiddette ilkemiz ‘sıfır tolerans’

İHA

Vali Yiğitbaşı: “Kadına karşı şiddette ilkemiz ‘sıfır tolerans’

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadın hak ve özgürlüklerinin önündeki en büyük engellerden biri olan şiddete karşı mücadelenin ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle ve toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Vali Yiğitbaşı, kente atanmasının ardından ilk toplantısını vali yardımcıları ve kaymakamlarla yaptı.
Vali yardımcılarından yürütülen çalışmalara dair bilgiler alan Vali Yiğitbaşı, kaymakamlardan da ilçelerin genel durumunu içeren detayları aldı. Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’a en iyi hizmetleri yapma gayreti içerisinde olacaklarını kaydederek, “Ülkemizin en ücra noktasından en merkezi konumuna kadar her noktası bizler için kutsaldır, özeldir. Anadolu’nun kapısı, medeniyetlerin kesiştiği, Büyük Taarruz zaferinin başladığı, tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli, ekonomisi ve daha birçok değeri ile ülkemizin göz bebeği kadim şehrimiz Afyonkarahisar’a, inşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle uyumlu ve koordineli çalışarak, devletimizin bizlere verdiği imkânlar dâhilinde en iyi hizmetleri kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Kadına verilen değeri tüm insanlığa gösterilen bir değer olarak kabul ediyoruz”
Yeni hedeflerinden de bahsede Vali Yiğitbaşı, kadın ve aileye büyük önem verdiklerini dile getirdi. Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Kadını sosyoekonomik yapımızın güçlenmesinde, sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete her alanda aile ve toplumumuzun öznesi olarak görüyoruz. Kadına verilen değeri, aileye, topluma ve tüm insanlığa gösterilen bir değer olarak kabul eden bir vali olarak görev sürem boyunca kadın kooperatiflerimizin güçlenmesinde, ailenin ve çocukların korunmasında daha etkin rol alacağım. Aynı şekilde suç ve suçluyla mücadele kadar, kadın hak ve özgürlüklerinin önündeki en büyük engellerden biri olan şiddete karşı mücadelemizi ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle sürdürmeyi amaçlıyoruz. Afyonkarahisar’ı en huzurlu, en güvenli şehir olmanın yanında kadın ve çocukların korunduğu, şiddete, ayrımcılığa maruz kalmadığı bir şehir haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

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