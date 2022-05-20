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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinar’da ‘Gençlik Yürüyüşü’

İHA

Dinar’da ‘Gençlik Yürüyüşü’

Gençlik Haftası çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Selami Kapankaya ve protokol üyeleri ‘Gençlik Yürüyüşü’ yaptı.
Hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen yürüyüşe katılım yoğun oldu. Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Dinar Belediyesi Bando Takımın ve Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi Bando Takımın eşliğinde yürüyen katılımcılara çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi. Meydanda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende halk oyunları gösterileri büyük beğeni aldı.
Kaymakam Kapankaya yaptığı açıklamada, gençlerin bayramını kutlayarak, Atatürk’ün o dönemde yaptığı girişimleri anlatarak gençlerin örnek almasını söyledi.
Açıklamaların ardında tören etkinliklerle devam etti.

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