Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan V.U., 19 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan D.S., 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile aranan B.A., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan E.K., 3 bin TL adli para cezasıyla aranan M.G. ve 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.