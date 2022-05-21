İstanbul’da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı

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Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul’da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.

İstanbul’da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD’dan 9 tır barınma malzemesi, 17 personel, 47 kişilik yerel destek ekibi, 4 kurtarma, 1 koordinasyon, 1 haberleşme, 3 lojistik araç ile iki K9 arama köpeğinin gönderildiği belirtildi. Başarılı geçen tatbikata katılan personellerin hafta sonu kente dönecekleri kaydedildi.

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