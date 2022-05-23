Şuhut'ta Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 26. Hamza Şeyh Dede’yi Anma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şuhut ilçesinde Kayabelen Folklor Araştırma Derneği (KAFADER) tarafından 1992 yılından bu yana düzenlenen 26. Hamza Şeyh Dede’yi Anma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Köy meydanında düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Kaymakam Refik'i Eda Nur Yurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Kayabelen Folklor Araştırma Derneği Başkanı Özgür Oğuz, siyasi parti temsilcileri muhtarlar ve çok sayıda il içi ve il dışından gelen vatandaşlar katıldı. Program protokol üyeleri tarafından Hamza Şeyh Dede Türbesi ziyareti ile başlarken birbirinden güzel gösteri ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Kaymakam Düzgün ve protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Daha sonra Kayabelen Folklor Araştırma Derneği Başkanı Özgür Oğuz tarafından Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e günün anısına çiçek takdim edildi. 26. Hamza Şeyh Dede’yi Anma ve Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı yerel sanatçı sanatçılar tarafından müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti.

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