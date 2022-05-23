Polis kaybolan genç kızı 10 saat sonra eliyle koymuş gibi buldu Bir anda ortadan kaybolan genç kızın evlenmek için kaçtığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da 18 yaşındaki genç kızın bir anda ortadan kaybolmasının ardından harekete geçen ve adım adım iz süren polis, genç kıza kaybolduktan yaklaşık 10 saat sonra Denizli’de ulaştı. Polisin bulduğu genç kızın evlenmek için kaçtığını ve ailesine geri dönmeyeceğini söylediği belirtildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki D.N., annesinden 5 TL alarak evden 'Bakkala gidiyorum' diye çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonlarına da ulaşılamayan Damla’nın babası Serdar Narlı, polise giderek kızının kayıp olduğunu söylemesi üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Polis, yaptığı araştırmada Narlı’nın izini Denizli’nin Pamukkale ilçesinde buldu. Ardından genç kızla irtibata geçen ekiplere Narlı, Şamat A., isimli şahsa evlenmek için kaçtığını ve evine geri dönmeyeceğini söylemesi üzerine durum aileye bildirildi.

Polis ekipleri ailenin kayıp ihbarının vermesinin üstünden 10 saat sonra genç kızı bularak büyük başarıya da imza attı.

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