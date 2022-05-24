Başı boş halde dolaşan atı mahalle ve çarşı bekçileri koruma altına aldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde başıboş halde dolaşan at devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri tarafından bulunarak koruma altına alındı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Zafer caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri başı boş halde dolaşan bir at olduğunu fark etti. Ardından çevrede bir süre atın sahibini arayan görevliler daha sonra boğazında ip olan atı Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürerek koruma altına aldı. Atın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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