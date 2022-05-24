Fen bilgisi ve biyoloji öğretmenlerine ‘Biyolojik Çeşitlilik’ eğitimi verildi

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Afyonkarahisar’da fen bilgisi ve biyoloji öğretmenlere yönelik ‘Biyolojik Çeşitlilik’ eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından verilen eğitime Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın’da katıldı. Fen bilgisi ve biyoloji öğretmenlerine yönelik verilen eğitimi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş ve AKUREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır verdi. Biyoçeşitlilik ile ilgili sorunlara dikkat çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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