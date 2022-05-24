İl Sağlık Müdürlüğü personeline eğitim

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından, biyomedikal depolar taşınır kayıt yetkilileri ve klinik mühendislik hizmetleri personeline eğitim verildi.

Her yıl düzenlenen eğitime, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ilçe devlet hastanelerinin ilgili personeli katıldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit’in de katıldığı eğitimde, Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) ekranlarının kullanımı, tıbbi cihazlarla ilgili uluslararası standartlar, temel tıbbi cihaz kılavuzu anlatımı tıbbi cihaz yönetmeliği, tıbbi cihaz satış, reklam, tanıtım yönetmeliği mevzuatlar ile biyomedikal metroloji faaliyetleri kılavuzu konularına yer verildi.

Eğitimin açılışında konuşan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Covid19 salgını sürecinde tıbbi cihazların öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek, bu tip eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Koyuncu şöyle konuştu:

“Sağlık hizmeti sunumunun en büyük yardımcısı olan tıbbi cihazların kullanımında ve bakım/onarım, kalibrasyon bütün hizmetlerin yürütülmesinde azami özen gösterilmesi gerekiyor. Bu eğitimlerimiz daha sık yapılacak.”

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