Afyonkarahisar’ın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek

Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’ın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Yapılan son tahminlere göre, kentin yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın altına girmesi ve yağmurlu havanın 5 gün sürmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların hafta sonu da devam edeceği öngörülüyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmezken, sıcaklıkların 2229 derece arasında olması bekleniyor.

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