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Köylüler mezarlık ve merada sondaj nöbetine başladı Mezarlıkta yapılacak su sondajına köylülerden engel

İHA

Köylüler mezarlık ve merada sondaj nöbetine başladı Mezarlıkta yapılacak su sondajına köylülerden engel

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyü sınırlarında İscehisar’ın Seydiler Belediyesi tarafından başlatılan su sondaj çalışmasına engel olan köylüler, şimdi de sondajın yapılacağı mezarlık alanında gece gündüz nöbet tutuyor.
İscehisar ilçesi Seydiler Belde Belediyesi tarafından Sağırlı köyünde yapılacak su sondajı için iş makineleri köyün 2 kilometre yakınında bulanan mezarlık alanda çalışma yapmaya başlayınca köylüler ellerinde taş ve sopalar alıp çalışmayı durdurmuştu. Durumun jandarmaya da bildirilmesiyle muhtemel bir kavganın önüne geçilirken, ara verilen çalışmanın tekrar başlayacağını öğrenen köylüler mezarlıkta nöbet tutmaya başladı.
Köylerinde bir belde belediyesinin çalışma yapmasını istemediklerini belirten köylüler, mezarları talan edeceğini söyledikleri böyle bir çalışmaya asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Köylüler yine ellerinde taş ve sopalarla nöbetleşe olarak sondajın yapılacağı mezarlıkta nöbet tutuyor.

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