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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkahisar’ın markası albikere.com 1’inci yaşını kutladı

İHA

Afyonkahisar’ın markası albikere.com 1’inci yaşını kutladı

Gelirinin tamamı öğrencilere burs olarak verilen ve Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan albikere.com isimli alışveriş sitesi 1. yılını düzenlenen törenle kutladı.
Türkiye’nin alışveriş sitesi, Afyonkarahisar’ın markası albikere.com 1. yılını başarıyla doldurdu. Her alışverişte bir öğrenciye burs imkânı sağlayan, öğrencilerin ve üreten kadınların hayatlarına dokunan albikere.com birinci yılına özel kampanyalar ile birçok tüketiciye kazandırdı. Bir termal otelde düzenlenen 1. Yıl kutlama töreni Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, albikere.com’un kısa sürede Türkiye’nin önemli bir markası haline geldiğini söyledi. Bir yıl önce 25 Mayıs 2021 yılında Türkiye’nin özel markası albikere.com’un Afyonkarahisar’dan doğduğunu kaydeden Vali Yiğitbaşı şöyle konuştu:
“Kısa sürede büyüyen albikere.com e.ticaret sitesi bugün Türkiye’nin gerçekten çok özel çok kıymetli bir markası haline gelmiş durumda. Afyonkarahisar Valiliğimiz, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız, Afyon Eğitim Vakfı tarafından kurulan albikere.com eticaret sitesinin diğer alış veriş sitelerinden ayıran en önemli özelliği aynı zamanda kadınlarımızı desteklerken bir yandan da gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmasıdır. Yapılan her alış verişte hem kadın kooperatiflerimiz güçleniyor hem de elde edilen gelirlerle üniversite öğrencilerimiz kendilerine bir miktar katkılarla hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Online imece’de diyebiliriz aslında albikere.com için. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünler başta olmak üzere yöresel ürünler, coğrafi işaretli ürünler ve diğer birçok ürünü de sitemizde bulmak mümkündür. Toplam 900 mağaza ile kullanıcılara hizmet veren albikere.com Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından denetime tutulan eticaret sitelerine verilen güven damgasına da sahiptir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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